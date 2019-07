Alleanza Pd-M5s, Gozi sfida Franceschini: "Ci mettiamo tutti il gilet giallo?"

La proposta di Dario Franceschini di lavorare a un'alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle ha già raccolte le prime (negative) risposte. Il primo "niet" è arrivato, via social, dal profilo Twitter di Sandro Gozi, ex sottosegretario agli affari europei nel governo Renzi e in quello Gentiloni.

Gozi, che alle elezioni Europee del 26 maggio si è candidato in Francia nella lista di Emmanuel Macron, ha così bocciato l'assist offerto da Franceschini alla compagine pentastellata: "Caro Dario Franceschini, anche i partiti di Orban e Kaczyski hanno votato Von der Leyen. Vogliamo fare una maggioranza europeista anche con loro? Su Russia, stato di diritto, Venezuela, fake news, ad esempio, che si fa con M5S? Ci mettiamo tutti il gilet giallo?" .

Caro @dariofrance @Corriere anche i partiti di Orban e Kaczyński hanno votato @vonderleyen Vogliamo fare una maggioranza “europeista” anche con loro? Su #Russia Stato di diritto #Venezuela #FakeNews ad esempio, che si fa con #M5S? Ci mettiamo tutti il gilet giallo? — Sandro Gozi (@sandrogozi) July 22, 2019