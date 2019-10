Percepiva il reddito di cittadinanza ma faceva il meccanico rubando anche la corrente elettrica

Faceva il meccanico in una officina non autorizzata, si allacciava abusivamente alla rete elettrica pubblica ed in più percepiva il reddito di cittadinanza. Pensava di farla franca Walter Alfano 29enne di Palermo che, nel quartiere Zen2, aveva messo in atto un’attività che gli assicurava una buona dose di guadagni.

L’uomo agiva da tempo indisturbato, come se tutto rientrasse nella normalità. Si recava quotidianamente nella sua officina dove aveva una buona quantità di clienti e incassava i guadagni della giornata senza dover fare i conti con le bollette dell’energia elettrica consumata per il lavoro svolto. Se qualche giornata era poco proficua non era nulla di grave, c’era il reddito di cittadinanza a coprire i buchi.

Il 29enne, dopo un’indagine accurata è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Filippo Neri per il reato di furto aggravato ed inosservanza delle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza. La carta acquisti gli è stata sequestrata. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di presentazione alla polizia.