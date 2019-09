Un'app per aiutare i giovani con autismo nella provincia di Enna

Per Troina, in provincia di Enna, una bella iniziativa d’ora in avanti consentirà ai giovani con problemi autistici di vivere meglio la loro quotidianità.

Si tratta dell’applicazione “Wall of Life” realizzata dalla multinazionale Sopra Steria che ha delle sedi anche in Italia.

L’applicazione consentirà ai ragazzi con i disturbi autistici di poter sperimentare alcuni aspetti di vita “normale”come ad esempio fare la spesa al mercato. Domande, oggetti e scenari faranno di sfondo all’ambiente che si verrà a creare dando ai giovani gli stimoli necessari all’interno di un ambiente “protetto” che li allenerà alla vita reale.

L’applicazione è stata consegnata questa mattina alla onlus “I Corrieri dell’Oasi” , centro diurno che si occupa di aiutare i giovani affetti da questa patologia.

La cerimonia di consegna è avvenuta nel Palazzo della Regione Siciliana a Palermo alla presenza dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza, l’amministratore delegato di Sopra Steria Stefania Pompili e la presidente della onlus Simonetta Panerai.

Si tratta di un’app sviluppata con il supporto della Regione Siciliana.

Un servizio offerto in modalità open source non solo nei confronti dell’associazione ma anche per i privati in modo da poter essere liberamente utilizzata e, chi vorrà, potrà anche introdurre suggerimenti utili.

L’impiego del dispositivo Kinect consentirà ai giovani utenti di sperimentare in via autonoma aspetti di vita quotidiana fino ad ora mai pensati.