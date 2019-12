Rapinatori in azione, un colpo di pistola e hanno portato via 65mila euro

Un colpo da circa 65mila euro quello messo a segno nella tarda mattinata di oggi a Bagheria da sei malviventi che hanno agito con estrema rapidità e “professionalità” . Si sono fermati davanti un supermercato e hanno esploso un colpo di pistola in aria inducendo le guardie giurate a bordo di un portavalori a scendere in strada. Qui si sono impossessati del sostanzioso bottino dandosi alla fuga e facendo disperdere le proprie tracce. Ricostruiamo quanto raccontato dai protagonisti dello spiacevole episodio ai poliziotti della squadra volante intervenuti sul posto subito dopo il fatto.

Erano passate da poco le 13:30 quando, all’improvviso, una banda di sei rapinatori è giunta davanti un noto supermercato di via Walter Cosina. I malviventi, tutti col volto travisato da passamontagna, sono arrivati sul luogo a bordo di tre scooter e si sono piazzati a pochi metri di distanza dal punto vendita in attesa che arrivasse il portavalori. Tutti i loro movimenti erano ben coordinati, molto probabilmente vi era dietro la regia di più “pali” che, da lontano, seguivano gli spostamenti del mezzo informando man mano chi si trovava più vicino al luogo dell’azione. Ma non solo, quasi certamente venivano monitorate le vie ritenute più libere per la fuga che sarebbe conseguita qualche momento dopo. Nel momento in cui i rapinatori si sono ritrovati davanti al mezzo blindato hanno esploso un colpo di pistola in aria per attirare l’attenzione delle guardie giurate, indurle a fermarsi e scendere in strada.

Di fatto quello che poi è avvenuto realmente. Non appena gli agenti sono scesi in strada, si sono ritrovati le pistole puntate contro e costretti a consegnare i sacchi di juta contenenti l'incasso del supermercato. Per assicurarsi la possibilità di fuggire senza alcuna minaccia i rapinatori si sono fatti consegnare dalle guardie giurate le pistole di servizio. Quindi si sono messi nuovamente sulla sella degli scooter e si sono allontanati velocemente facendo perdere le loro tracce.

Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i poliziotti della sezione volante che hanno raccolto tutte le informazioni del caso per avviare le indagini. Non è stato facile rendere una precisa descrizione dei delinquenti visto che il loro volti erano ben coperti. Per avere un quadro più completo delle loro fattezze fisiche e della dinamica della rapina i poliziotti hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato. Non si esclude che nei prossimi giorni venga dato un nome agli autori del misfatto.