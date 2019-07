Reddito di cittadinanza, al Sud le richieste maggiori: Napoli doppia Roma

Le due principali città siciliane sono terza e quarta nella classifica di richieste del Reddito di cittadinanza. L'Inps rende noto le domande relative alla misura di sussistenza varate dal Governo e presentate dai cittadini nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio. L'elaborazione è aggiornata alla data del 15 luglio: secondo i dati dell'istituto di previdenza sono 1.401.225 le istanze presentate, di cui 895.220 accolte. Quindi una su tre è stata rifiuta, ma quelle che sono state accettate fanno quasi il 64 per cento del totale delle richieste presentate alla data del 15 luglio scorso. I dati però, parlano chiaro e fotografano la situazione attuale: le città del Sud sono in testa alla classifica delle richieste. Dal report si evidenzia come il record assoluto di domande accettate si registri a Napoli che supera quota 100 mila (100.416 domande accettate su 142.764 presentate), ovvero un decimo della popolazione residente ne ha fatto richiesta. Il capoluogo campano quasi doppia per numero di domande presentate la seconda provincia di questa classifica, Roma, che registra 54.202 domande di reddito accettate. Seguono due province siciliane, Palermo (46.502) e Catania (35.027), e un'altra campana, Caserta (30.247), che superano le due metropoli del nord, Torino (30.136) e Milano (29.565). In fondo alla classifica c'è Bolzano, con appena 341 RdC erogati.

Intanto si avvicina anche il momento dei navigator, la figura istruita dal Governo per aiutare le persone a trovare lavoro. "E' importante che ci siano le assunzioni, è lo step due del reddito di cittadinanza e va fatto - dice il presidente della Camera, Roberto Fico- Lo step due del reddito di cittadinanza è importante che venga realizzato quanto prima".