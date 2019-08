Rimprovera bimbo di 11 anni, il padre non ci sta e lo accoltella

Accoltella un uomo perché si è permesso di rimproverare il figlio. Una banale lite fra due bambini, che però ha rischiato di finire in tragedia quando ad intervenire sono stati i genitori. Siamo ad Altofonte, piccolo comune alle porte di Palermo, una lite tra due bambini ha visto il padre di uno dei due ragazzini di appena 11 anni rimproverarli. Una scena che non è piaciuta all’altro padre e che ha deciso di vendicare l’onore del figlio, di soli 11 anni. Ecco il motivo che ha portato un uomo di 40 anni, ad armarsi di coltello e sferrare un fendente al rivale di 44 anni, commerciante, anch’egli di Altofonte.

L’aggressione non è finita in tragedia solo grazie alla prontezza di riflessi della vittima ed all’intervento di un carabiniere in pensione, presente al momento dei fatti, che, comprese le cattive intenzioni dell’aggressore si è scagliato su di lui ed ha frenato la coltellata che ha ferito solo lievemente l’altro papà. L’uomo subito dopo l’aggressione si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri della Stazione di Altofonte e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monreale. Tratto in arresto è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di tentato omicidio. L’Autorità Giudiziaria ha disposto la traduzione dell’uomo presso la casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo. In quella sede il Gip ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.