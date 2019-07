Rissa a Palermo: coinvolte decine di persone con calci e pugni in mezzo alla strada

Non si conoscono i motivi che ieri sera hanno spinto decine di persone a prendersi a pugni e a schiaffi in piena serata. Un gruppo di ragazzi si è reso protagonista di una violenta lite scoppiata al centro della careggiata nel lungomare di Palermo all'altezza del porticciolo della Cala. La scena è durata pochissimi minuti, il tempo che il traffico andasse in tilt e la scena fosse immortalata da uno smartphone in un video che qualche ora dopo è stato pubblicato su Facebook.

Nella scena si vede chiaramente che a partecipare alla rissa ci sono anche alcune donne. Qualcuno è sopraggiunto per dividere la folla, qualche altro invece è andato per picchiare sapendo bene chi fosse l'obiettivo. Fatto sta che nel breve video messo online, si intravedono decine di persone in strada: calci, pugni e schiaffi. Qualche parola di troppo e soprattutto tante bottiglie, segno che il tasso alcolemico fosse già alto a metà serata.



Qualche sera fa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani un apprezzamento di cattivo gusto è stato il motivo di una rissa che ha coinvolto cinque ragazzi tra i 21 e i 25 anni. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati i residenti della zona che si sono trovati davanti a quella che sembrava la scena di un film di azione. Quando carabinieri, poliziotti e finanzieri sono arrivati sul posto è stato necessario l'utilizzo dello spray al peperoncino per riportare la calma. I partecipanti alla violenta rissa sono stati tutti identificati e arrestati. Dopo le formalità di rito, i cinque sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.