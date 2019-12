Sbarca a Palermo con 40 chili di droga, arrestato 28enne napoletano

Sbarca a Palermo con dei borsoni carichi di droga ma viene intercettato dai carabinieri ed arrestato. È finito così il viaggio che, forse doveva ancora iniziare, per un napoletano giunto nel Capoluogo siciliano con l’obiettivo di piazzare la droga sul mercato. Si tratta di C.G., 28enne, incastrato dai militari durante i controlli che seguono agli sbarchi del porto. In particolare, i carabinieri della compagnia di Monreale stavano eseguendo un controllo mirato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Tra le persone da dover sottoporre ad accertamenti, le attenzioni dei militari sono ricadute sul napoletano che, arrivato con una nave proveniente da Napoli, aveva iniziato già da lontano a muoversi in maniera tale da far scaturire dei sospetti.

Il 28enne alla vista degli uomini in divisa aveva infatti iniziato a manifestare un palese nervosismo con movimenti irrequieti tipici di chi ha qualcosa da nascondere. I militari abituati ad avere a che fare con questo genere di situazioni, hanno capito subito che per l’uomo qualcosa non andasse nel verso giusto procedendo con la perquisizione dentro la cabina che aveva occupato durante il viaggio.

Dunque, coadiuvati dai colleghi del primo nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza di Palermo, gli uomini dell’Arma hanno eseguito i controlli all’interno della struttura occupata dal napoletano rinvenendo due borsoni di “grande valore”. Al loro interno vi erano 40 chili di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno. Tutta la merce era destinata all’illecita attività dello spaccio nelle piazze palermitane. La droga, se venduta, avrebbe fruttato ingenti guadagni al pusher che invece è stato fermato in tempo ed arrestato. Su di lui gravano le accuse per il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Tutta la quantità di stupefacente è stata sequestrata e sarà inviata al Lass, ovvero il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale carabinieri di Palermo per le analisi di rito. Il napoletano, una volta concluse le formalità che ne hanno disposto l’arresto è stato portato al carcere Pagliarelli, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato il p rovvedimento disponendo per il 28enne la misura cautelare dei domiciliari. L’operazione condotta in questa circostanza fa parte del contesto di una più ampia strategia di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti in cui gli uomini dell’Arma sono impegnati non solo in città ma anche in tutta la zona della provincia per contrastare un fenomeno sempre più in espansione e che si avvale della collaborazione di diversi delinquenti senza distinzione di età.