Scopre che la moglie vuole lasciarlo: operaio tenta di suicidarsi prendendo una dose killer di farmaci

Ha provato in tutti i modi a far funzionare quel matrimonio che da tempo era incrinato, ma la decisione di separarsi assunta da lei ha gettato nello sconforto lui. Alla notizia della separazione dalla moglie, un operaio di Mazara del Vallo ha tentato di suicidarsi imbottendosi di farmaci e preannunciando ai familiari il suo gesto. L’uomo aveva deciso di morire lontano dalla sua città, e così, aveva preso l'auto e aveva cominciato a percorrere chilometri su chilometri: dalla sua Mazara del Vallo verso Palermo. Alla fine ha deciso di fermarsi nel piccolo comune di Borgetto, ad una manciata di minuti di auto da Partinico e a non molta distanza da Palermo. L’automobile è stata localizzata in via Porta Palermo, l'uomo aveva deciso di farla finita. In un gesto estremo la voglia di liberarsi di un peso che da tempo trascinava con sé. In tasca aveva una dose di farmaci in un mix letale che lo avrebbe portato sicuramente alla morte, se non fosse stato aiutato da qualcuno. È stato salvato in extremis dai carabinieri che lo hanno trovato in auto oramai privo di coscienza e in stato confusionale. Nonostante l’intossicazione da farmaci, i medici dell’ospedale Civico di Palermo lo hanno salvato in extremis. Quando i militari dell'Arma lo hanno trovato in auto aveva in mano una foto della consorte.

Un caso che deve far riflettere, anche perché non è isolato. A Reggio Calabria qualche giorno fa l'ex marito ha minacciato con la pistola la moglie dopo il divorzio. A Cisterna Latina, invece, la separazione ha portato alla morte di lei, uccisa perché voleva tenere la figlia con sé dopo il divorzio dal marito. Ad aprile ad Enna invece, un uomo ha convocato l'ex con la scusa di un appuntamento per discutere della separazione e l'ha uccisa. A Siracusa, il marito che non aveva mai accettato la separazione con la moglie decide di andare armato di coltello all'udienza in tribunale. Piccoli e grandi episodi che tornano alla ribalta delle cronache solo fatto compiuto e che invece, dovrebbero essere monitorati. Nel 2017 i divorzi solo in Sicilia sono stati 4.310, secondo i dati forniti dall'Istat. Le regioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di divorzio o sono stati effettuati gli accordi di divorzio extragiudiziale fotografano la situazione attuale nel nostro Paese che conta 67.128 divorzi in un anno solare ed è un dato che negli ultimi dieci anni è sempre più spesso cresciuto. L'isola è la settima regione per matrimoni naufragati dopo la Lombardia con 13.225, il Lazio con 7.036, il Piemonte con 6.247, l'Emilia Romagna con 6.027, il Veneto con 5.615, la Toscana con 5.172 e per l'appunto la Sicilia con 4.310 matrimoni falliti.