Si ribalta con la ruspa e rimane schiacciato, muore operaio di 47 anni

Incidente sul lavoro mortale ieri a Sclafani Bagni, in provincia di Palermo, dove un uomo di 47 anni, M.B, è rimasto schiacciato dal mezzo che stava manovrando. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre si trovava a bordo di una ruspa per raccogliere dello sterco a causa del terreno sconnesso ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato schiacciandolo. La tragedia è avvenuta in contrada Acquanova. L'uomo è morto sul colpo e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata restituita alla famiglia.

Intanto per sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste fenomeno delle "morti bianche", domenica 27 ottobre a Latina, in piazza del Popolo, si terrà la manifestazione silenziosa "Lavorare per vivere", indetta dall'Ugl. Complessivamente in Italia nel 2018 sono stati 1133 i decessi sui posti di lavoro, 104 in più rispetto al 2017. "E' una strage continua e silenziosa, che non è più possibile tollerare, per cui occorre promuovere una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro - afferma in una nota Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, che parteciperà all'iniziativa -. In tal senso, è opportuno sviluppare un'adeguata formazione del personale, soprattutto laddove si svolgono mansioni più a rischio".