Siracusa, palpeggia studentessa su bus

Palpeggia una donna mentre stava dormendo, ma non poteva immaginare la reazione della ragazza che accortasi che qualcuno la stesse molestando ha urlato fino a chiamare i carabinieri intervenuto sul posto per arrestare l’uomo per molestie sessuali.

I carabinieri di Augusta, in provincia di Siracusa, hanno arrestato, nella flagranza del reato di violenza sessuale, un pakistano 33enne residente a Catania. L’uomo, mentre viaggiava a bordo di un autobus di linea diretto a Catania, incurante della presenza di altri passeggeri, ha palpeggiato nelle zone intime una studentessa universitaria approfittando del fatto che la ragazza si fosse addormentata. La vittima, risvegliatasi immediatamente e accortasi di quanto stava accadendo, ha iniziato a urlare facendo fermare il bus a Lentini, dove ad attenderli c’erano i carabinieri che hanno arrestato il 33enne. L’uomo è stato portato in carcere.

Non è il primo caso in Sicilia, qualche settimana fa la Polizia di Stato ha proceduto ad eseguire un Fermo di Polizia Giudiziaria nei confronti di un diciannovenne del Gambia, Yallow Alpha., senza fissa dimora, indagato per il reato di violenza sessuale nei confronti di una donna e di tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza. La convalida del fermo e la richiesta di misura cautelare in carcere è stata chiesta dal Pm. Ricostruendo i fatti: la violenza sessuale in danno della donna, una cittadina italiana, è avvenuta in un pomeriggio, presso la stazione metropolitana di Sferracavallo. Il giovane, approfittando di un momento in cui la vittima era rimasta da sola, in attesa del treno per l’aeroporto, è entrato in azione, aggredendola e violentandola. La donna, a violenza avvenuta, scossa e spaventata, è riuscita a salire sul treno per l’aeroporto, dove appena giunta si è recata al posto di Polizia di Frontiera Aerea, per segnalare quanto accaduto e fare scattare l’allarme. In questa sede la vittima è stata visitata da personale medico presente in aerostazione. "Le indagini, avviate dagli agenti della QuartaSezione “Reati in danno di minori e reati sessuali” della Squadra Mobile, dopo la denuncia sporta dalla vittima - spiegano dalla Questura -., sono state articolate e complesse ed hanno ricevuto un impulso decisivo, sia dall’acquisizione delle immagini di alcune telecamere sul luogo dell’aggressione, che dalle testimonianze di alcuni residenti della zona. Si è cosi appurato che lo straniero aveva negli ultimi tempi importunato diverse persone nei pressi della stazione metropolitana Sferracavallo".

Durante le ricerche dell’uomo, gli agenti hanno appreso di una ulteriore aggressione in danno di una turista straniera, episodio sfociato in un tentativo di violenza sessuale che, per dinamica e circostanze di luogo, era accostabile alla precedente. I poliziotti sono, quindi, pervenuti al rintraccio del ricercato che è stato immediatamente riconosciuto dalla ragazza e dalle sue amiche testimoni del fatto.