Spacciatori in manette, coinvolti anche minorenni

Si chiama “Take and go” l’operazione antidroga condotta dai carabinieri di Palermo nel quartiere dello Zen che ha permesso di sgominare un’organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.

All’alba di oggi sono state arrestate dieci persone tra cui tre minorenni. Si tratta del frutto di un’indagine iniziata nel luglio del 2018 dai carabinieri della stazione di San Filippo Neri che ha permesso di conoscere le modalità d’azione dell’organizzazione e i ruoli dei suoi membri.

La vendita della droga avveniva in via Senocrate di Agrigento, tra le palazzine 13 e 15 ed era preceduta da un controllo effettuato dagli stessi acquirenti per verificare l’assenza delle forze dell’ordine. Quindi telefonavano i pusher e indicavano il tipo e il quantitativo di droga di cui necessitavano. Gli spacciatori, ricevuto l’ok, andavano a prendere la droga che veniva nascosta ogni giorno in posti diversi: dentro cassette elettriche, dentro i serbatoi delle auto parcheggiate e cosi via.

Le cessioni dello stupefacente avvenivano anche alla presenza di cittadini e bambini che si trovavano nel padiglione non consapevoli di quello che stava accadendo. Nel corso delle indagini sono stati documentati 584 cessioni di droga per un totale di diverse centinaia di euro al giorno, sequestrati circa 4,5 chili di hashish e 70 grammi di marijuana, 41 persone sono state segnalate alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti sono stati arrestati Salvatore La Piana, Cristian Furitano, Hassen Manfredi Ben Abid, Andrea Balsano, Claudio Garufo, Alessandro Graziano e Rosario Bartolotta. Due minorenni sono finiti all’istituto Malaspina e uno in comunità.