Spacciava crack in pieno giorno: arrestato giovanissimo pusher

Crack in pieno giorno e in pieno centro storico a Trapani. A far scattare il blitz della “Sezione Narcotici” è stato il consueto via vai di clienti che, giungendo nell’appartamento del pusher, si trattenevano per pochi minuti, giusto il tempo di approvvigionarsi di droga.

Quando è stato scoperto dagli agenti ha provato a darsi alla fuga dal balcone. Il giovane ha tentato di disperdere lo stupefacente e di dileguarsi per le vie di San Giuliano, dove è stato immediatamente rintracciato e condotto in Questura. La perquisizione dell’appartamento, effettuata anche con l’ausilio di un’unità cinofila, ha permesso di rinvenire decine di cristalli di crack, un bilancino di precisione e diverse boccette di ammoniaca, il cui utilizzo elimina la sostanza da taglio presente nella cocaina, cristallizzandola e rendendola idonea al fumo. "È stata inoltre rinvenuta la somma di circa 4mila euro - spiegano dalla Questura -, in banconote di piccolo e medio taglio, una macchina per il sottovuoto, generalmente utilizzata dai pusher per conversare lo stupefacente e i proventi dello spaccio, e alcune dosi di hashish".

Su indicazione dell’Autorità Giudiziaria, L.S., che è gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Arrestato perché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di crack e hashish.