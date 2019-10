Spacciava droga a bordo di una bici elettrica: arrestato pusher "eco-friendly"

I carabinieri di Porto Empedocle in provincia di Agrigento, hanno arrestato un pusher "eco-friendly". Lo spacciatore con il pallino dell'ambiente, infatti, portava ai clienti la droga a bordo di una bici elettrica. Il giovane di 18 anni era finito già nelle mire dei carabinieri che lo tenevano d'occhio da un po'. Ieri lo hanno beccato a scorrazzare a bordo della sua e-bike in un orario e in una zona insolita per una semplice passeggiata.

I militari dell'Arma, dunque, si sono decisi a perquisirlo e hanno trovato nelle tasche varie dosi di marijuana destinate ai "clienti". A questo punto la perquisizione si è spostata nell'abitazione del giovane dove sono stati recuperati circa cento grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Arrestato, il pusher è rimasto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La droga sequestrata sarà analizzata per quantificare la percentuale di principio attivo presente e stabilire il numero di dosi ricavabili.

"Il risultato odierno - fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento - si colloca positivamente tra gli indicatori di efficienza dei servizi straordinari antidroga, disposti dal comando provinciale carabinieri di Agrigento nell’ambito del piano di contrasto provinciale al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. I servizi antidroga proseguiranno anche nelle prossime settimane".