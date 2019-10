Il paradosso in Sicilia: dipendenti comunali assunti per andare in pensione

Ventotto dipendenti comunali di Lascari, nel palermitano, sono stati stabilizzati a tempo indeterminato. La notizia sarebbe positiva, e lo è per molti di loro, che hanno atteso questo giorno per anni. Un contratto di lavoro a tempo indeterminato e finalmente la sicurezza per un futuro più sereno. Per altri invece, sa di beffa. Hanno svolto 25 anni di servizio in regime di precariato che è andato avanti di proroga in proroga, poi arriva la stabilizzazione ma c'è un ma. Le figure professionali vanno dall’esecutore amministrativo all’istruttore tecnico, all’istruttore amministrativo e all’agente di polizia municipale. Si tratta di 12 dipendenti storici del comune, tre dei quali prossimi però al pensionamento di cui uno già a fine ottobre. "L’intero percorso delle stabilizzazioni – commenta il sindaco Giuseppe Abbate – è andato avanti nella reciproca fiducia tra l’amministrazione comunale, i dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Il risultato raggiunto che dà indubbiamente serenità ai dipendenti, deve rappresentare un punto di partenza, poiché la contrattualizzazione a 18 o a 24 ore settimanali, a seconda del bacino di precariato di provenienza, deve essere indubbiamente incrementata, non soltanto per i dipendenti interessati, quanto per il miglioramento dell’erogazione dei servizi. Per il raggiungimento di questo ulteriore traguardo occorrono le necessarie risorse pubbliche ed una diversa normativa che consenta di superare gli attuali limiti di spesa relativi al costo del personale". Ma c'è chi questo privilegio di un contratto a tempo indeterminato se lo potrà godere per appena 15 giorni.

Altri casi simili si registrano in tanti altri comuni dell'isola che pian piano hanno dato vita al potenziamenti degli organici. A Gangi, per esempio, sono stati stabilizzati 51 precari del Comune. Invece a Corleone ad agosto sono state regolarizzate le posizioni di 98 precari del Comune e di 70 dello Iacp di Palermo, mentre a settembre il comune di Pollina ha stabilizzato altri 14 dipendenti precari