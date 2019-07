Stavano per affogare a Mondello, cani bagnino salvano due ragazzine

Avrebbero rischiato di affogare se non fossero state salvate dai cani bagnino che pattugliano la spiaggia di Mondello. Storia a lieto fine per due ragazzine di 14 anni tratte in salvo da Keira, un meticcio di sei anni e dal Labrador Sally. Le ragazzine stavano nuotando al largo, quando hanno cominciato ad avvisare difficoltà nella respirazione e così, sono riuscite a chiedere aiuto in tempo.

I due splendidi esemplari appartengono alla Acs (Associazione cani salvataggio) che con il patrocinio del Comune di Palermo, in collaborazione con la Capitaneria di porto-Guardia Costiera, con i circoli Roggero di Lauria, Clubino del Mare ed Albaria, per tutti i fine settimana di luglio e di agosto, ha dato vita al progetto "Coste sicure", realizzato con l’ausilio di 15 Unità cinofile di salvataggio e di una moto d’acqua di salvataggio attrezzata con barella di soccorso, ossigeno e defibrillatore. Ogni cane chiaramente è accompagnato da personale altamente specializzato che aiuta i quadrupedi nell'intervento. Tra questi c'è Otto un Labrador che già in passato si è reso protagonista di interventi che hanno salvato la vita a numerose persone meritandosi la qualifica di cane eroe e di Tessera preziosa del mosaico Palermo. Ecco perché il progetto è stato riproposto non solo a Mondello ma anche in altre spiagge della provincia di Palermo. "Ho notato delle ragazzine che si appoggiavano ad un pallone, che hanno poi perso, e mi sono avvicinato per avvertirle del fatto che che erano in una zona pericolosa, con divieto di balneazione - dice Sergio, unità cinofila dell'Acs a LiveSicilia -. Quando mi sono avvicinato ho chiesto se avevano bisogno e una delle ragazze mi ha detto che era in difficoltà e che le mancava il respiro. Ho recuperato prima questa ragazza in difficoltà, nel frattempo è arrivato un collega con Keira e ho portato la ragazza verso la riva con Sally. La seconda, invece si è attaccata a Keira".

L'associazione per tutti i fine settimana di luglio e di agosto sarà presente a Mondello con 15 unità cinofile di salvataggio e di una moto d’acqua condotta da personale altamente specializzato nel soccorso e sicurezza in mare. L'obiettivo è quello di dare il via ad una attività di controllo costiero, coordinata dalla capitaneria di Porto ed inserita nel piano SAR della stessa, che la vedranno impegnata nella sicurezza in mare sulla costa nord di Palermo, dall’Addaura a Capo Gallo e sorveglieranno da riva e dai mezzi nautici la costa nord.