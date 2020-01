Lo strano ritrovamento in chiesa: hashish e denaro

Droga e diverse migliaia di euro nascoste dentro una chiesa sconsacrata nel centro cittadino di Palermo. È questa la scoperta fatta nel pomeriggio di ieri dai carabinieri del nucleo radiomobile con il supporto del personale del nucleo cinofili nel corso di un controllo specifico del territorio. Si tratta di una di quelle attività programmate dal comando provinciale del Capoluogo siciliano per reprimere le attività illecite legate al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti con riferimento a luoghi ben individuati.

Ieri pomeriggio, la scoperta è stata eseguita grazie alla collaborazione del cane Ron che, col proprio fiuto è riuscito ad individuare un covo dove venivano tenuti nascosti hashish e soldi. Circa 500 grammi la quantità di stupefacente e 8000mila euro l’ammontare delle somme di denaro ritrovate in contanti dentro una chiesa sconsacrata del centro storico, ubicata in via Del Giglio. Nel corso delle operazioni volte alla ricerca di merce illecita, il pastore tedesco, in diverse occasioni, ha cercato le attenzioni dei militari portandoli nel covo clandestino.

Proprio ieri mattina, Ron, da sei anni in forza ai carabinieri del nucleo cinofili di Palermo, in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, era stato benedetto dal cappellano militare della legione carabinieri Sicilia, Don Salvatore Falzone. "Il pastore tedesco - dicono i militari- ha così onorato al meglio la celebrazione del suo Patrono".

Ma adesso bisogna capire chi ha portato il denaro e lo stupefacente dentro il nascondiglio segreto allo scopo di tenere tutto lontano da occhi discreti. Ma non solo, le domande sono rivolte anche a scoprire quando quella merce sarebbe stata prelevata e per quale fine. Si tratta di quesiti che al momento rimangono senza una risposta. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per rispondere ad ogni tipo di interrogativo. La proprietà della merce ritrovata potrebbe risalire ad un singolo individuo come ad un gruppo criminale. Ma gli investigatori non lasciano trapelare nulla. Tutte le operazioni di indagine, a partire da questo momento, si svolgeranno nel modo più discreto possibile.

Aumentano in questo periodo i ritrovamenti di soldi e droga camuffati in appositi nascondigli e, in luoghi pubblici, ritenendo che si tratti di posti sicuri. Solamente la settimana scorsa a Catania, vicino un noto centro commerciale, nella zona di Misterbianco è stata trovata una busta contenente una pistola, diverse munizioni e chili di hashish. L’involucro è stato rinvenuto dai poliziotti all’interno di un tombino. In questo caso il ritrovamento ha fatto seguito ad una segnalazione e le indagini sono tutt’ora in corso.