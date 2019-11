Sulla scalinata del teatro Massimo in mountain bike: il video che indigna

Una bravata di un biker oppure qualcosa di organizzato con largo anticipo? Un messaggio da mandare a qualcuno o qualcosa di più profondo che colpisce la città di Palermo? Il video dura qualche secondo ed è stato pubblicato sulla pagina Facebook "Palermo alza la voce".

Nel video si vede un uomo a bordo di una grossa bici scendere gli scalini del teatro Massimo a tutta velocità tra l'incredulità di turisti e residenti che hanno filmato la scena con i loro smartphone.

Un degrado a cui sembra essersi piegata la città, ma non i cittadini che sul social hanno bollato l'uomo - ancora non indentificato - come "un cretino", si legge tra i commenti. "Livello culturale ai minimi termini, educazione zero, fenomeni in aumento, ma anche mancanza di controlli e di severe sanzioni, città a perdere", scrive un altro utente. C'è chi invece, chiede l'intervento in primis dei sorveglianti del teatro e poi, delle forze dell'ordine perché scene come queste non si ripetano più e che non siano presi ad emulazione da altri. "Ho segnalato la cosa alla Fondazione Teatro Massimo". Tanta indignazione e molta rabbia sui social. "Un ragazzo ineducato", scrive Adele. "È una città alla deriva", invece, sottolinea Manuela. Più duro Danilo. "Ovviamente nessun controllo da parte di vigili o polizia e nessuna videosorveglianza attiva. Città in totale abbandono in cui chiunque è libero di infrangere qualsiasi tipo di regola o norma confidando nella totale impunità". Va giù duro anche Giuseppe che in un lungo post scrive. "Nel frattempo degrado, menefreghismo e incuria fioccano nel nostro centro storico"

E oggi, quasi come fosse una beffa, il Comune ha comunicato che è stato pubblicato il bando sul sito del comune di Palermo, per il restauro delle scale delle Logge del Teatro Massimo di Palermo. Non si tratta della scalinata esterna ma di un progetto che vuole rivalorizzare l'antico teatro della città. Il progetto “Città Teatro – Restauro delle Scale delle Logge del Teatro Massimo”, è stato inserito nel cosiddetto programma "Patto per il Sud" e prevede l’esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per il restauro delle superfici decorate, pareti e soffitti. "Tale edificio rappresenta uno dei principali beni monumentali della Città riconosciuto anche a livello internazionale", come si legge nel bando. L’importo contrattuale dei lavori ammonta ad 1 milione e 700mila euro, un investimento non da poco e tutto con finanziamenti europei. Se da un lato c'è un Teatro che cerca di essere trai più autorevoli a livello europeo, dall'altro c'è un parte dei cittadini che proprio non riesce ad elevarsi dal degrado.