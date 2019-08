Tragedia, donna muore folgorata nella doccia. Il salvavita non funziona

Tragedia in un comune in provincia di Palermo, Balestrate, dove una donna è morta folgorata nella doccia. Il motivo dell’incidente mortale sarebbe forse da attribuire al malfunzionamento dell’impianto salvavita. Altri accertamenti devono però essere eseguiti. La tragedia è avvenuta in un’abitazione sita in contrada Passerello, dove, a perdere la vita, è stata Giuseppa Saputo, di 78 anni.

La donna ieri sera, domenica 25 agosto, è entrata nella doccia, probabilmente anche per trovare un po’ di refrigerio date le alte temperature della giornata. Purtroppo però improvvisamente è partita una scarica elettrica che non le ha lasciato scampo. L’anziana è subito caduta per terra, priva di vita. Dopo il suo ritrovamento sono immediatamente stati allertati i soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Per la 78enne infatti non vi era più nulla da fare. I carabinieri della stazione di Partinico si stanno occupando dei rilevamenti del caso. Le indagini da parte degli investigatori sono tutt’ora in corso, per cercare di risalire al motivo certo della morte. Il medico legale che ha ispezionato il corpo della donna ha dato l’ok alla Procura per la restituzione della salma ai familiari, che si occuperanno del funerale.

