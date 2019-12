Tragedia a Palermo: travolto da un camion muore sul colpo ciclista

Le strade siciliane mietono un'altra vittima. Un'ecatombe senza fine, dopo un weekend di sangue nelle strade e autostrade dell'isola. L'ultimo in ordine di tempo è l'incidente mortale a Palermo. La vittima è un uomo di 58 anni del Ghana, travolto da un camion mentre si trovava in sella alla sua bici. La tragedia è avvenuta tra le vie Ammiraglio Rizzo e Thaon de Revel. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'extracomunitario era in sella alla sua bici quando è stato investito dal mezzo pesante che pare fosse sul punto di svoltare. L'uomo è finito sotto le ruote del camion ed è morto sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto la sezione Infortunistica della Polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Nei giorni scorsi un altro incidente mortale avvenuto sulla SS 114 Orientale Sicula in territorio di Mascali, dove ha perso la vita un 57enne del posto di cui ancora non sono state fornite le generalità. Da quanto si è appreso, si tratta di un motociclista che si trovava a bordo della sua moto di grossa cilindrata insieme con la moglie e che sarebbe rimasto coinvolto in un incidente a catena. Un'altra vittima ha perso la vita sulla strada che collega Scordia a Palagonia. Il ventiduenne Samuel Brancato si è schiantato con la sua Ducati 1200, contro un palo della circonvallazione di Palagonia. Con lui viaggiava un 24enne, che ha riportato diverse ferite e contusioni. Nella notte di sabato era morto un sedicenne su una “Fiat Punto” 1300 diesel che procedeva in direzione Palagonia. Il guidatore, un 18enne neopatentato, avrebbe perso il controllo dell’auto all’uscita da una curva andando a sbattere contro un muretto.

Nove persone al giorno in Italia muoiono per incidenti stradali e molti sono bambini. Secondo i dati, dopo un'incessante diminuzione delle vittime dal 2001 al 2014, negli ultimi cinque anni l'andamento del fenomeno è diventato altalenante ma non è mai sceso sotto la soglia delle tremila vittime l'anno. Anche il dato parziale di Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, relativo ai primi 11 mesi del 2019, mostra un andamento analogo a quello dell'anno precedente con 1.492 deceduti (il 3% in meno del 2018 che aveva fatto registrare 1.538 vittime).