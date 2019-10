Ubriaca, picchia medico e infermiera al pronto soccorso: denunciata

Un altro caso di violenza dentro agli ospedali siciliani. Vittime, di nuovo, un medico e un'infermiera, colpiti dalla rabbia di una ragazza di 18 anni. La giovane era stata trasportata al pronto soccorso del Buccheri La Ferla di Palermo perché aveva accusato un malore in stato di ebbrezza alcolica. Era stata presa in carico da una dottoressa del nosocomio palermitano. Ma subito, la diciottenne, ha mostrato chiari segni di nervosismo. Prima ha iniziato a inveire sia verso il medico sia verso l'infermiera, che non sono riuciti a tranquillizzarla e calmarla.

Poi la giovane, dalle parole è passata ai fatti, iniziando a colpire i due malcapitati. Prima la furia della ragazza si è abbattuta sulla dottoressa. Poi anche sull'infermiera che ha cercato di difendere il medico dall'aggressione. Sul posto è intervenuta la polizia che ha denunicato la ragazza per aggressione. Le due donne, invece, sono state immediatamente soccorse dai colleghi e medicate.

Si susseguono, dunque, i casi di aggressioni nei confronti di medici e infermieri negli ospedali siciliani. Troppi, negli ultimi mesi i casi di violenza registrati nei pronto soccorso, ma anche all'interno dei reparti, magari dopo ricevuto, da parte del medico, qualche brutta notizia. E sono stati gli stessi medici ad invocare una soluzione per queste continue aggressioni. Anche con l'utilizzo di un presidio fisso dell'esercito nelle strutture siciliane.