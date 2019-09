Il vescovo Lorefice a Lampedusa: "Non alzate muri. Sono i prediletti di Dio"

"Il Figlio di Maria e di Giuseppe, la prima famiglia di profughi dell'era cristiana, dice oggi alla comunità civile e cristiana di Lampedusa: "Sii porto di approdo; sii porto salvo". "Perché attorno a Maria, con questo titolo, Porto Salvo, ti sei da sempre ritrovata e continui a ritrovarti". Sono le parole dell'Arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, nel corso dell'omelia pronunciata a Lampedusa, durante la concelebrazione Eucaristica, presieduta nella Parrocchia di San Gerlando per i festeggiamenti in onore della patrona dell'isola delle Pelagie. Monsignor Lorefice, per l'occasione, ha utilizzato il pastorale realizzato con il legno dei barconi, che ha usato Papa Francesco, nel suo primo viaggio l'8 luglio 2013. A sovrastare l'abside della chiesa parrocchiale, la Croce "Milagro" donata all'isola dallo stesso Pontefice, realizzata con i remi dei barconi dei migranti.

Nella sua riflessione l'Arcivescovo ha poi aggiunto: "Il Figlio di Dio che oggi dice a questa nostra santa assemblea, a questa nostra comunità cristiana che porta il nome di Gesù, Cristo: "Alzati. Rivestiti di luce" (Is 60,1). La luce di Cristo dilata il tuo cuore. Il nostro cuore. La luce di Dio, accolta, dilata il cuore. "L'abbondanza del mare si riversa su di te" (Is 60, 5), come ha annunziato il profeta Isaia. Il Figlio di Maria che dice a questa nostra umanità: "Non fuggire. Non chiuderti. Non voltare le spalle. Non alzare i muri. Chi viene dal mare è "la ricchezza delle genti" (Is 60, 5). È ricchezza perché - ha continuato - arrivano figli d'uomo e dunque figli di Dio. Figli amati da Dio. Destinati alla luce e alla vita da Dio. Le genti che arrivano dal mare sono portatori di ricchezza. Sul loro volto è la ricchezza del volto di persona, sono corpi umani, storie, sentimenti, portano attese, hanno sentimenti, desideri, ricercano felicità, libertà, pienezza di vita".

Il vescovo Lorefice si è recato anche presso il cimitero, accompagnato dai parroci don Carmelo La Magra e don Fabio Maiorana insieme a Paola La Rosa del Forum Lampedusa Solidale, dove si è fermato "in religioso silenzio davanti alle tombe delle persone morte nel Canale di Sicilia durante le traversate per sfuggire alle guerre, alla fame e alle torture subite nei centri di detenzione libici". "La visita a Lampedusa, da parte del nostro Arcivescovo, ci fa fare memoria dell'indimenticabile gesto profetico compiuto da Papa Francesco recatosi sull'Isola da pellegrino all'inizio del Suo ministero petrino", spiega la curia.

Intanto questa mattina è arrivata al porto di Messina la nave Ocean Viking con 182 migranti a bordo, tra cui donne e bambini. Il più piccolo ha meno di due settimane. L'imabrcazione di Sos Mediterranè e Medici senza frontiere attraccherà tra poco sulla banchina del Molo Norimberga. Ad attendere la nave la macchina dell'accoglienza coordinata dalla Prefettura.