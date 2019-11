Un video in 3D racconta la devastante eruzione dell'Etna del 1699

L'Etna come non lo avete mai visto. Un video realizzato attraverso animazioni tridimensionali che proiettano indietro nel tempo. La ricostruzione della città prima dell’eruzione, la visita dei luoghi e le informazioni sugli interventi che hanno accompagnato questo storico episodio che nel 1699 distrusse la piana di Catania. Nel 1669, la regione etnea viene colpita dal primo dei due grandi cataclismi che nell'arco di un trentennio muteranno totalmente il suo volto. Nella primavera, una grande eruzione dell'Etna, tra le più rovinose della sua storia moderna, sconvolge l'assetto del versante meridionale del vulcano. Sette anni prima, nel 1693, il terremoto, che scuote tutto il val di Noto, raderà al suolo i residui casali di quella zona e con essi la città di Catania. L’eruzione si conclude il 15 luglio 1669 .- dopo oltre cento giorni - Il volume di lave emesse supera i 900 milioni di metri cubi mentre la superficie ricoperta è stimata in circa 35 Km² e le abitazioni distrutte sono circa 600 solo a Catania. Questa eruzione chiude un ciclo particolarmente intenso ed è seguita da un periodo di moderata ma costante attività.

Numerose le testimonianze contemporanee all'eruzione del 1669, che consentono di censire i guasti apportati alle campagne, ai casali etnei ed alla città e di valutare l'insieme delle provvidenze prese dal potere vicereale e dal senato cittadino per l'opera di ricostruzione. L'eruzione infatti, è stata la più importante attività dell'Etna avvenuta in epoca storica, nonché la più distruttiva per la popolazione che abita le sue pendici. Un'attività in grado di devastare ben 13 centri abitati, stravolgere totalmente l'assetto urbanistico del versante meridionale dell'Etna e produrre una colata lunga ben 17 chilometri, raggiungendo la città di Catania ed il mare.

Il documentario è il frutto di un lavoro di oltre sei mesi, spesi per la costruzione delle animazioni, la ricerca delle informazioni, le riprese dei vari siti ed il montaggio successivo. La seconda invece, contiene altre informazioni sull'ambiente e sulle conseguenze di questo evento, tale da cambiare il corso della storia del territorio etneo.