Violenza sessuale a Palermo: giovane salvata da commercianti bengalesi

Arrestato mentre stava provando a violentare una donna. Un gambiano di 19 anni è stato arrestato dai poliziotti della Squadra mobile di Palermo per atti di violenza sessuale nei confronti di una giovane palermitana. La vittima, a piedi in corso Vittorio Emanuele, è stata seguita per alcuni metri dallo straniero che, una volta raggiuntala, l’ha molestata e ha cercato di condurla in un vicolo. La ragazza è riuscita a sottrarsi alle grinfie dell’uomo e a rifugiarsi in un negozio etnico gestito da bengalesi che hanno sbarrato la strada all’aggressore. Gli agenti sono giunti in poco tempo nella zona e hanno individuato e bloccato l’aggressore, traendolo in arresto per violenza sessuale. Secondo una prima ricostruzione dopo averla raggiunta l'uomo l'avrebbe molestata cercando di tirarla a sé e trascinarla in un vicolo. La ragazza, però, è riuscita a fuggire e proprio il riparo in un negozio gestito da alcuni cittadini bengalesi, che le hanno assicurato protezione, sbarrando l'ingresso all'aggressore ha evitato il peggio. Per lui sono così scattate le manette. Deve rispondere di violenza sessuale.

Qualche giorno fa un gambiano di 27 anni ad Agrigento è stato arrestato per avere aggredito per una tentata rapina una coppia di anziani. È accaduto a Santa Elisabetta, in provincia di Agrigento. Dopo una breve ricerca, i carabinieri hanno individuato una persona compatibile con l'identikit fornito durante la denuncia. Anche le telecamere di videosorveglianza hanno confermato le responsabilità del rapinatore.