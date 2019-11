Tenta di strangolare la compagna nella stanza di un B&B

Violenza sulla compagna e tentato omicidio, con queste due accuse sono stati fermati due uomini che si sono resi protagonisti di due episodi di cronaca. Nel primo caso un uomo di 27 anni ha tentato di strangolare la sua compagna francese dopo averla picchiata. Con questa accusa la polizia di Catania ha arrestato un uomo di nazionalità francese. La donna è riuscita a chiedere aiuto dopo aver trascorso una nottata da incubo, affermano gli agenti della polizia a Catania che l'hanno soccorsa. Nella stanza del B&B dove la coppia alloggiava per una breve vacanza nel capoluogo etneo, gli investigatori hanno trovato tracce di sangue e tutti i mobili messi a soqquadro. La vittima è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni.

Qualche ora prima, sempre a Catania, un uomo di 43 anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. La denuncia è stata presentata dalla moglie, marocchina, che si è recata presso il Commissariato per segnalare i maltrattamenti in famiglia del marito. In sede di denuncia la donna dichiarava che, da circa due anni, subiva dei maltrattamenti da parte del marito, specificando che le violenze si concretizzavano in spinte e bloccaggi dei polsi, senza che, peraltro, si fossero mai verificati gravi episodi di percosse, tanto che non è mai dovuta ricorrere a nessuna cura medica. Con loro convive la figlia avuta da una precedente relazione e anche lei era sottoposta a questo genere di maltrattamenti, più che altro verbali. Dopo l'ennesimo litigio verbale, il marito ha inoltre colpito ripetutamente con schiaffi la moglie, episodio che ha convinto quest'ultima alla denuncia. recarsi presso questi Uffici, unitamente alla figlia, e denunciare il tutto.

Qualche giorno fa, ma a Palermo, invece, la protagonista di una violenta molestia è stata una donna in giro per la Vucciria a Palermo. La turista era stata importunata da tre ragazzi ed era riuscita a scappare chiedendo aiuto