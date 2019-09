Violenze e rapine a danni di anziani: un altro caso a Messina

Ancora violenze e rapine ai danni di persone anziane. Dopo il terribile caso della 90enne messinese, rapinata, picchiata e abusata sessualmente da due minori di 14 e 17 anni, un altro analogo caso si è verificato a Brolo, ai danni di una donna anch’essa novantenne. La notizia viene riportata dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia. Lunedì sera, l’anziana, già vittima lo scorso anno di una rapina nella sua abitazione, è stata imbavagliata e derubata da almeno due persone che hanno fatto irruzione nel suo appartamento nel centro storico.

A salvarla è stata la vicina che, insospettitasi per aver trovato la porta di casa dell’anziana donna spalancata è entrata e ha trovato la donna riversa a terra. Nella sua abitazione si sono recati, per i rilievi, i carabinieri di Brolo e di Patti. Nessun vicino avrebbe sentito nulla e non ci sarebbero testimoni, motivo per cui gli inquirenti sperano adesso di risalire a elementi utili dall’esame delle immagini di videosorveglianza della zona. La donna nel frattempo è ricoverata all’ospedale di Patti con numerose ferite ed escoriazioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

I ladri avrebbero razziato i pochi averi della donna. Poi la donna sarebbe stata strattonata è caduta a terra. Una versione però che non convince al cento per cento gli investigatori che hanno deciso di approfondire le ricerche investigative.