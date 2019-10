Vitalizi, la proposta di Musumeci: "Per me possono essere tolti da domani"

"Per me i vitalizi possono essere eliminati già ‪domani mattina‬. Penso che questo tema debba essere affrontato con grande serenità d'animo". A dirlo è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci, tornando a parlare del taglio degli assegni agli ex deputati regionali ancora al palo nell'Isola. "Credo che sia importante che questa Regione volti pagina - ha aggiunto - anche sul piano dell'organizzazione e dell'assetto: parlo degli enti partecipati, delle società controllate, dei consorzi di bonifica, del piano rifiuti. Abbiamo tutti i numeri per potere finalmente guardare a una Sicilia con le carte in regola, spero che non ci siano resistenze. Verso il Parlamento ho sempre avuto un'atteggiamento di grande rispetto che continuo ad avere pur ricevendo calci negli stinchi, ma bisogna avere pazienza", le parole del numero uno di palazzo d'Orleans a margine del forum "Meridiano Sanità Sicilia", organizzato da European House Ambrosetti e Cepfas con il patrocinio di Ars e Regione Sicilia.

“Sono politicamente favorevole al taglio dei vitalizi, io lo sono più di tutti", aveva spiegato ai cronisti durante una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. Una posizione annunciata dalla decisione di non impugnare la norma statale che prevede la riduzione dei trasferimenti alle Regioni che non si adegueranno alla 'cura dimagrantè. Definire il tema dei vitalizi per Musumeci consentirebbe al bilancio della Regione, "già gravemente appesantito dalla non adeguata attuazione nell'Isola, nel corso della precedente legislatura, del decreto 118 di essere messo in sicurezza dal rischio di subire un cospicuo taglio di trasferimenti da parte dello Stato". Vitalizi e non solo. Tra le priorità del Governo targato Musumeci c'è anche il semaforo verde al ddl di riforma degli ambiti territoriali ottimali che contiene le nuove disposizioni per la gestione dei rifiuti nell'Isola. Per il presidente della Regione è necessario che Sala d'Ercole esamini al più presto il testo "anche alla luce della necessità di rendere immediatamente operativo il piano regionale che, nel caso di approvazione della legge, diverrebbe da subito operativo". Altra 'urgenzà è il via libera al riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Per quanto attiene alla sessione di bilancio, puntualizza Musumeci "l'udienza di parifica calendarizzata in prossimità della fine dell'anno non ci impedisce di procedere con l'approvazione in giunta dei disegni di legge relativi al bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e alla legge di stabilità regionale". Tutti temi che saranno al centro delle comunicazioni del Governo nella seduta d'Aula di martedì prossimo.