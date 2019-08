Zingaretti: "Manifestazione nazionale contro questo governo"

Una grande manifestazione nazionale promossa dal Partito Democratico e aperta a tutte le forze di opposizione al governo. È questa l'ultima idea di Nicola Zingaretti per lottare contro Lega e Movimento 5 Stelle – e per rilanciare lazione politica dei dem –, che ricorda un po' la stagione dei "girotondi" di Nanni Moretti, sinistra e compagnia bella per protestare contro i governi Berlusconi.

Il segretario del Pd va all'attacco su Facebook, scrivendo: "Attiviamoci per dare all'Italia un altro futuro. Stanno distruggendo l'Italia e l'Italia non può permetterlo. Il Partito Democratico c'è e con la Costituente delle Idee vuole elaborare proposte concrete e di lungo respiro in grado di ricostruire la fiducia in un domani migliore. La situazione attuale del Paese è sotto gli occhi di tutti. Il governo è diviso e in affanno, senza una politica economica e l'Italia è stata trascinata in una deriva che rende molto difficile qualsiasi politica di sviluppo" .

E il leader Pd rincara la dose: "I due partiti di maggioranza continuano a raccontare frottole agli italiani con l'unico obiettivo del consenso, ma a settembre i conti devono tornare. E senza sviluppo le scelte: o tagli ai servizi, o condoni, o deficit o nulla. Immobilismo e litigi con Salvini dominus assoluto e padrone di una maggioranza garantita soprattutto dai parlamentari Cinque Stelle. Siamo alla paralisi, all'invocazione emotiva del 'capo' che ti protegge mentre ti sta portando nel baratro. Non possiamo più permetterlo" .