Paura in Salento. Col volto coperto tentano di rapire bimbo di 7 anni

Due uomini incappucciati hanno tentato di rapire un bambino di 7 anni con la promessa di un regalo in cambio.

È accaduto a Frigole, ridente località turistica in provincia di Lecce, appena qualche ora fa.

Era pressapoco la mezzanotte quando due loschi figuri, col volto coperto da un cappuccio integrale di colore nero, hanno avvicinato il ragazzino mentre era in sella alla sua bicicletta. Una scusa banale, la promessa di una entusiasmante ricompensa a patto che li avesse seguiti senza proferire parola. Così, con questo escamotage meschino, i due malviventi sono riusciti a persuadere il bambino fino a convincerlo ad allontanarsi con loro. Ma, per fortuna, il loro piano è andato in frantumi nel giro di pochi secondi.

Stando a quanto riporta il quotidiano online lecceprima.it , i due genitori sarebbero riusciti a sventare il tentativo di rapimento con un'astuzia. Il padre, accortosi della presenza dei due infidi individui accanto al figlio, mentre uno di questi già teneva la mano al ragazzino, ha finto di averli riconosciuti. "Vi conosco!" avrebbe urlato l'uomo da lontano. A quel punto, i rapitori avrebbero mollato la presa e si sarebbero dati alla fuga.

Subito dopo l'accaduto, i genitori del bambino hanno allertato la polizia di Lecce che, in men che non si dica, è accorsa in loco per accertamenti. Dopo aver raccolto le testimonianze di alcuni passanti, e quella della piccola vittima, gli agenti si sono messi sulle tracce dei due malviventi. Tuttavia, le investigazioni potrebbero richiedere più tempo del previsto perché la zona in cui si è verificato l'episodio è sprovvista di telecamere di sorveglianza.

Ad ogni modo, le ricerche cotinuano alacremente e non si è esclude la possibilità di risvolti inattesi già in giornata.