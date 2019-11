Pavia, 59enne travolto e ucciso da pirata della strada

Per Giuseppe Bonizzoni, operaio di 59 anni residente a Magherno (Pavia), il prossimo 25 novembre sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro. In seguito si sarebbe goduto la tanto agognata pensione. La sua vita è terminata su un marciapiede, falciato da un'auto pirata che non gli ha lasciato scampo. In occasione del suo imminente pensionamento, l'uomo aveva organizzato una festa assieme agli amici più cari presso la Trattoria Nuova di Magherno. Giuseppe era dipendente di una ditta di Belgioioso e nelle ultime settimane aveva esaurito le ferie prima terminare definitivamente la sua attività. Il 59enne aveva annunciato entusiasta: "Il 2 di dicembre mi arriva la prima mensilità. Lunedì ultimo giorno, vado a salutare i colleghi, poi divento pensionato".

Pavia, operaio 59enne falciato da auto pirata

Intorno alle 20:00 del 23 novembre 2019, Giuseppe Bonizzoni (per gli amici Giuspei) si era congedato dal suo gruppo per far ritorno a casa, dove viveva solo, a non molta distanza dalla trattoria in cui aveva festeggiato. Gli amici hanno improvvisamente sentito un rumore violento e si sono precipitati fuori, assistendo ad un atroce spettacolo che mai avrebbero immaginato: il corpo esanime di Giuseppe disteso sul marciapiede. Identificato il pirata della strada autore del falcidiamento: si tratta di Mohamad Daniel Jebali, 22enne di origini tunisine, anche lui residente a Magherno. Bonizzoni è stato travolto mentre attraversava la strada. Il signor Natale e gli altri amici di Giuseppe hanno raccontato: "Siamo usciti ed era riverso a terra. Un ragazzo era nel dehor del bar e ha assistito alla scena. Abbiamo subito chiamato i soccorsi, ma la situazione era gravissima".