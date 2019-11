Picchia la compagna davanti al figlio di 9 anni

Prima, ha alzato la voce. Dalle parole, poi, è passato alle mani. Ha iniziato a picchiare la compagna davanti al figlio di 9 anni e si è fermato solo quando sono arrivati i carabinieri. I militari dell’Arma hanno arrestato un 33enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo è ora in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Arriva da Portici l’ennesima storia di violenza contro una donna, proprio nel giorno in cui si celebra la giornata internazionale per la sua eliminazione. Il suo compagno la stava ancora aggredendo quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento. Ad intervenire sono stati i carabinieri della tenenza di Ercolano.

La vittima, in questo caso, se l’è cavata con contusioni ed escoriazioni. Le lesioni sono state giudicate guaribili in 20 giorni dai medici dell’ospedale a cui si è rivolta. Dopo aver medicato le ferite, la donna ha sporto denuncia ai carabinieri. Secondo quanto ha raccontato, subiva violenze da mesi anche se non aveva mai denunciato. A scatenare il comportamento violento dell’uomo sarebbero alcol e droga di cui farebbe uso.

Solo pochi giorni fa un'altra aggressione ai danni di una donna era stata bloccata dai carabinieri in un altro comune in provincia di Napoli, a Sant’Antonio Abate. Ad allertare i militari era stata la nipote 15enne della vittima, dopo che la malcapitata era riuscita a telefonarle per chiederle aiuto. La giovane aveva segnalato immediatamente la violenta lite in corso tra la zia ed il compagno.

All’arrivo dei militari le urla ancora si sentivano dall'esterno. In casa si stava ancora consumando la violenza. L’aggressore impugnava una grossa forbice mentre teneva la testa della compagna chinata sul tavolo: questa la scena che si sono trovati davanti i carabinieri, che hanno arrestato per maltrattamenti un 37enne. Anche in quel caso la vittima solo in quell’occasione si era decisa a denunciare. Secondo le sue rivelazioni le violenze andavano avanti da un anno.

Il suo compagno – ha raccontato - era violento ma anche molto geloso, a tal punto che le impediva di uscire: le avrebbe rotto, per questo, tre telefoni, l’avrebbe rinchiusa in camera da letto durante alcuni litigi e le avrebbe nascosto le chiavi della macchina per evitare che potesse fuggire. Pretendeva inoltre, da disoccupato, che fosse lei a mantenere la coppia.

