Pierpaolo Petrelli lascia Ginevra Lambruschi in diretta tv

Pare sia già giunta al capolinea la relazione tra Pierpaolo Petrelli e Ginevra Lambruschi, annunciata solo due settimane fa negli studi di Pomeriggio5. I due si sono ritrovati ieri, 26 novembre, nello studio di Barbara d'Urso e tra loro è scoppiata una lite che ha lasciato interdetti la padrona di casa e gli altri ospiti.

Durante una delle ultime puntata del programma di Canale5, l'ex velino di Striscia la notizia aveva di rivelato di frequentare l'influencer. Ginevra Lambruschi non è nuova a relazioni con ragazzi noti al mondo dello spettacolo. In passato è stata fidanzata con il figlio di Simona Ventura, Niccolò Bettarini, con Stash, il frontman dei The Kolors, ha avuto una breve relazione con Riccardo Marcuzzo e ha anche partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice per Marco Cartasegna. La Lambruschi, quindi, è una persona ben nota alle cronache rosa e proprio per questo motivo il giornalista Carlo Mondonico aveva messo in guardia Pierpaolo Petrelli: “ La conosco bene Ginevra Lambruschi, ma non so se va bene per te. È un bel peperino, tu sei un così bravo ragazzo... "

Queste parole potrebbero aver lasciato il segno in Petrelli, dato che a pochi giorni dalla rivelazione della frequentazione ha deciso di interromperla. Ieri i due erano ospiti insieme nel salotto della d'Urso quando Ginevra Lambruschi ha dichiarato: “ La situazione è tragica, tre giorni fa ero a casa sua. Abbiamo dormito insieme e il giorno dopo è sparito. ” Parole che hanno fatto sussultare la conduttrice ma anche gli altri ospiti sulle poltrone, che a quel punto hanno voluto capire di più su questa situazione. A spiegare la sua versione dei fatti è stato lo stesso Petrelli, che ha rivendicato la sua scelta di interrompere la frequentazione: “ Se avessi detto che ero single ti saresti arrabbiata. Ho preferito essere trasparente. Non sono sparito, semplicemente lavoro 11 ore al giorno. Non sto con il cellulare in mano tutto il tempo. Le avevo chiesto di raggiungermi per poterle spiegare che mi sembrava inutile portare avanti questa situazione. ”