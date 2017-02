Ginevra Lambruschi confessa: "Bettarini è scappato. Ero terrorizzata dalla Ventura"

Solo qualche mese fa Ginevra Lambruschi e Niccolò Bettarini si mostravano innamoratissimi sui social, ora i due si sono lasciati e la 19enne si sfoga in una lunga intervista a Novella 2000.

Ginevra Lambruschi è una giovane influencer che vanta già più di 370 mila follower sui social e, fino a poco prima di Natale, era fidanzata con il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Poi le cose non sono più andate e di loro non si è più saputo nulla. Ma ora la Lambruschi ha deciso di raccontare la sua verità sulle pagine di Novella 2000.

Nella lunga intervista, in edicola da oggi, Ginevra Lambruschi parla del suo rapporto con Niccolò e come tra loro sia finita. " Improvvisamente Niccolò ha cominciato a non farsi più sentire, a uscire senza di me senza darmi spiegazioni. Mi diceva che era preso, che aveva da fare. Che cosa facesse poi non so ", spiega la bellissima influencer.

Ginevra e Niccolò si sono conosciuti lo scorso anno su Instagram Direct: " E' stato lui a fare il primo passo, scrivendomi. Mi è sembrato un bravo ragazzo, gentile e così dopo qualche giorno ci siamo visti. Siamo andati al cinema. Ci siamo messi insieme a dicembre dopo 15 giorni da quell'incontro".

Lo sfogo di Ginevra continua e la ragazza rivela che il figlio di Bettarini e della Ventura è subito "partito in quarta con lei". "Veniva spesso da me, a casa mia, e mi sembrava innamorato - aggiunge -. Voleva presentarmi ai suoi genitori, anche se io ero terrorizzata. Avevo un po' di timore per sua mamma Simona Ventura. E' una donna tosta, dal carattere forte, che stimo moltissimo, ed è molto legata a suo figlio. Forse per questo di lei ho un po' soggezione".

Su Stefano Bettarini, invece, dice che fin da subito le è parso un "simpaticone e mi dispaice non averlo conosciuto". Insomma, sembrava un normale relazione fra giovani, invece Niccolò è "scapapto". " Niccolò è uno tranquillo, un timidone - continua la Lambruschi -. E infatti non ha avuto nemmeno il coraggio di affrontarmi per guardarmi negli occhi è dire: 'Basta, è finita'. E io sono ancora qui che aspetto...".