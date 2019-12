Pino Insegno: Leone d’Oro per meriti professionali

Nello storico palazzo della Regione Veneta, a Pino Insegno, conduttore, attore e doppiatore delle più grandi star internazionali, è stato consegnato il Leone D’Oro per meriti professionali. Un prestigioso riconoscimento insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò, al presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli, agli allenatori di calcio Marcello Lippi e Massimiliano Allegri.

Emozionatissimo Pino Insegno ha commentato questo premio a caldo: “ E' bello quando si accorgono di tutto quello che stai facendo, del lavoro certosino fatto nel teatro, nel doppiaggio, nella televisione, nella comunicazione. E’ bello avere questa considerazione a 360 gradi -aggiungendo poi - Non è un premio alla carriera perché non ho finito, ma ho finito di iniziare - ha spiegato - q uesto è un premio 'largo', che mi rende orgoglioso per tanti motivi ”. A ricevere il premi anche altri grandi nomi: l'attrice (e moglie di Pino Insegno) Alessia Navarro, Leone D'Argento per il teatro. " Sono davvero emozionata - ha commentato - perché il premio è prestigiosissimo e mi fa molto piacere perché il lavoro in teatro si svolge spesso nel buio delle sale e non è facile arrivare ad avere considerazioni importanti. Sono ancora più contenta nel sapere che il mio lavoro a teatro sia arrivato e riconosciuto ".