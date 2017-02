La pioggia lava lo smog, ma ancora blocchi

Le piogge diffuse del fine settimana hanno portato in tutta la Lombardia a una diminuzione delle concentrazioni di Pm10, in particolare nelle zone in cui le precipitazioni sono state più intense. Il bollettino dell'Arpa segnala che molti valori registrati sabato sono stati sotto il limite previsto dalla legge di 50 microgrammi per metro cubo. Lo ha superato però quello di una centralina di Milano, la Milano-Senato, che si è attestato a quota 57. Fermi invece a 44 e 45 i dati di altre due centraline cittadine.

In regione le concentrazioni più alte rilevate sono state poi quelle di Monza Machiavelli, Cassano d'Adda e Magenta (tutte a 49 microgrammi) e soprattutto quelle nella parte meridionale. Così nel Pavese, Lodigiano, Cremasco e Mantovano, dove in effetti le precipitazioni sono state più deboli.

È comunque partito ieri il secondo livello di misure anti smog, in base a quanto stabilito a Milano e in un altro centinaio di Comuni con il protocollo «Aria». Previsti ulteriori stop ai mezzi inquinanti e limitazioni alle stufe per frenare le emissioni di polveri sottili. Ferme le auto Euro 0 benzina ed Euro 0, 1, 2 e 3 diesel dalle 7.30 alle 19.30, fermi i veicoli commerciali Euro 3 diesel senza filtro dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 18 alle 19.30.

RC