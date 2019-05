Il ritorno di Fitto e Pisapia. Bene Ceccardi e Tinagli

Tra conferme, new entry e ritorni, è pronta la squadra dei 73 europarlamentari che siederanno a Bruxelles. Per altri 3 eletti bisognerà attendere il 31 ottobre, con la Brexit: all'Italia, infatti, sono stati assegnati 76 parlamentari (3 in più per effetto dell'uscita della Gran Bretagna dall'Europa), ma solo 73 potranno accomodarsi subito nei banchi di Strasburgo e Bruxelles: 3 saranno proclamati, ma dovranno attendere gli sviluppi della Brexit. Sono cinque i partiti, Lega, Fratelli di Italia, Pd, Forza Italia e M5S, che si divideranno i 76 seggi: gli altri partiti non hanno superato la soglia del 4%. Tra i big, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, eletti in tutte le cinque circoscrizioni, lasceranno lo scranno in Europa per conservare la poltrona nel Parlamento italiano. Disco verde per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, eletto in quattro circoscrizioni: Sud, Isole, Nord Ovest e Nord est. Nel Meridione, il cavaliere ha fatto il botto di preferenze sfiorando i 200mila voti. E con ogni probabilità Berlusconi opterà per il seggio nel Sud, liberando gli eletti nelle altre 4 circoscrizioni: Lara Comi e Massiliamo Salini, Giuseppe Milazzo, nelle Isole, e Irene Pivetti nel collegio Nord est. Anche se in quest'ultimo caso, Forza Italia potrebbe, per effetto di un accordo con Svp, cedere il seggio. Resterebbe dunque sbarrata la strada al rientro su uno scranno per l'ex presidente della Camera. Al centro nessun problema per l'elezione del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani mentre al Sud Aldo Patriciello viene rieletto per la quarta volta. Nel Pd Carlo Calenda fa il pieno di voti e guiderà la pattuglia degli eletti al Nord est: con l'ex ministro sbarcano Paolo De Castro, Alessandra Moretti e Elisabetta Gualmini. Al Nord ovest via libera a Giuliano Pisapia, Irene Tinagli e PierFrancesco Majorino. Nessun problema per l'ex capo dell'Antimafia Franco Roberti al Sud, seguito da Giosi Ferrandino e Andrea Cozzolino. Al centro rieletta la renziana Simona Bonafè. In Fratelli di Italia non sbarca a Bruxelles Elisabetta Gardini mentre disco verde per Raffaele Fitto al Sud e Carlo Fidanza al Nord ovest. Cinzia Bonfrisco e Antonio Rinaldi sbarcano a Bruxelles con la Lega. Arriva il lasciapassare anche Silvia Sardone: conferme per Danilo Lancini e Angelo Ciocca. Resta fuori Vincenzo Sofo, fidanzato di Marionne Le Pen mentre al Sud la Lega manda in Europa Valentino Grant, Massimo Casanova e Andrea Caroppo. Confermati molti uscenti tra i Cinque stelle: Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini. Al terzo tentativo l'ex Iena Dino Giarrusso ottiene il pass per una poltrona nel prossimo Parlamento europeo.