18mila euro in due mesi per sapere cosa pensano ​gli italiani del Governo

Il premier Giuseppe Conte ha deciso di indagare in merito alla popolarità che l'esecutivo da lui guidato sta acquistando nell'opinione pubblica. Il contratto è stato stipulato lo scorso 8 febbraio e sarà valido fino al prossimo 12 aprile, ma è stato reso noto solamente nei giorni scorsi.

Nella delibera si legge che per i sondaggi verranno spesi 18mila euro in due mesi. A far sapere a Conte se le iniziative di governo sono approvate o meno sarà l'istituto di rilevazioni Swg, lo stesso che assiste Enrico Mentana e il Tg La7 nelle rilevazioni settimanali del lunedì e durante le maratone elettorali, secondo quanto ricorda il Tempo.

Due mesi per conoscere cosa ne pensano gli italiani in merito alle misure adottate da Palazzo Chigi, dal reddito di cittadinanza, alle misure previdenziali sulla quota 100, le due misure al centro del Bilancio per il 2019. Le rivelazioni sulla popolarità del governo Conte costerà ben 18mila euro, più iva, contro i 30mila che inizialemente erano stati indirizzati per questo intento, comprendendo però anche "l'analisi testuale dei principali social network".

I dati finali raccolti in merito all'opinione pubblica resteranno segreti: il Governo infatti non sembrerebbe intenzionato a rivelarli.