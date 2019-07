Il 5 Stelle Di Stefano ancora contro Salvini: "Deve lavorare di più…"

"Matteo Salvini dovrebbe parlare molto meno e lavorare molto di più" , così Manlio Di Stefano attacca – ancora una volta – il ministro dell’Interno. Ospite del salotto televisivo di Agorà Estate, su Rai Tre, il sottosegretario agli Affari Esteri del Movimento 5 Stelle critica la decisione del titolare del Viminale di disertare il summit d’emergenza convocato a Parigi dal governo francese per parlare di immigrazione, Libia e sbarchi.

"Per me un ministro che non va ai consigli europei specifici della propria materia non fa gli interessi del Paese" , è a tal proposito, il giudizio dell'esponente pentastellato, che comunque ammette come il leader della Lega stia facendo anche delle buone cose al dicastero di sua competenza.