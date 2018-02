Abusivismo di necessità, la proposta di Berlusconi: ​"Possibile una sanatoria"

"C'è la possibilità di una sanatoria edilizia per i casi di abusivismo di necessità, dico 'sì' solo se si restringe con il massimo rigore il concetto di necessità" . Ai microfoni di Radio24 Silvio Berlusconi mette sul tavolo alcune proposte per rilanciare l'edilizia in Italia. Un settore che è stato severamente colpito dalla crisi economica e dalle imposte messe dall'ex premier Mario Monti. "Per questo - spiega il Cavaliere - ora bisogna cambiare regole" .

Oggi il settore dell'edilizia risente ancora della crisi degli anni passati e delle politiche (sbagliate) adottate dai governi precedenti. "Le imposte introdotte dal governo Monti - ha spiegato Berlusconi - hanno fatto perdere 550mila posti al mondo dell'edilizia" . Il concetto alla base della proposta è la necessità. Solo così il sistema Italia potrà tornare a respira producendo ricchezza e costruendo nuovi posti di lavoro. "Chi deve costruire una casa o aprire un ristorante o un'attività commerciale non dovrà più aspettare anni per le autorizzazioni, i permessi e le licenze - ha spiegato il leader di Forza Italia a Radio 24 - dovrà dichiarare l'inizio dell'attività assumendosi la responsabilità di rispettare le leggi urbanistiche e i regolamenti sanitari. Solo ex post - ha spiegato - dovrà arrivare il controllo che nel caso di irregolarità assegnerà un periodo di tempo per sanarle" . A chi gli faceva notare che si tratta di un condono, Berlusconi ha tagliato corto: "Lo chiami come vuole... ma serve per raggiungere anche quella una pace sociale che oggi non c'è tra cittadini e fisco" .