Accordo con la Dc: il Movimento gente onesta debutta alle Regionali nel Lazio

Milano Deve fermarsi un giro, ma già riparte. Il Movimento gente onesta non è riuscito a esprimere candidature a causa del caos liste, se non nel Lazio (Regionali) con un apparentamento con la Democrazia Cristiana ma è già pronto a rilanciarsi con un Congresso il primo marzo a Roma. L'obiettivo secondo il fondatore di Mgo, Giuseppe Prete è di riunire i tesserati per affrontare le nuove sfide del movimento. Le 4mila firme raccolte non sono bastate a Mgo, ma l'alleanza con la Democrazia cristiana ha di fatto stoppato il progetto nazionale anche se almeno è stata presentata una lista congiunta regionale che ha permesso la candidatura di Mauro Talamini, Doriana Mariani, Cecilia Romano nel Lazio. Tre nomi contro i 120 che dovevano essere: «A dicembre avevamo già reclutato 120 persone e ne stavamo reclutando altre. Potevamo presentarci in tutta Italia spiega Prete - Dopo questo terremoto non potevo più andare avanti».

Il sommovimento in questione è la lotta che l'avvocato ha dovuto combattere dentro le fila dello stesso movimento: «All'interno del Movimento, in questi quattro anni, c'è stato un turn over non indifferente. Molti pensavano di avvicinarsi per trarne profitto personale. Io ho dovuto difendere il Movimento da tutti gli opportunisti». Oggi che la battaglia di Prete sembra vinta si riparte guardando al futuro: «Il primo marzo Mgo celebrerà il suo primo congresso nazionale a Roma annuncia il fondatore di Mgo - dove si sono accreditati e candidati ai vari ruoli del Movimento tutti i fedelissimi. Quelli che oggi mi stanno chiedendo di continuare, a loro sto affidando il partito».

Un passaggio di responsabilità che però guarda già al prossimo futuro: «Tutti i candidati pronti per le elezioni nazionali mi hanno dato la disponibilità per le prossime europee e questo è il prossimo obiettivo afferma Prete - In ogni caso, fallito il progetto nazionale ripartiremo da progetti locali, dai piccoli comuni. Le campagne elettorali costano e tanti sono i debiti che ho raccolto in questi anni. Ripartiamo dalle amministrative e dalle europee».Michelangelo Bonessa