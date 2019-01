Addetto stampa di Orlando insulta Salvini. Su Twitter scrive: "Suc..."

L'insulto arriva su Twitter e a postarlo è il responsabile stampa del Comune di Palermo. Si riaccende così la polemica tra il ministro dell'Interno e la città siciliana, dopo la decisione del sindaco Leoluca Orlando di sospendere l'applicazione del decreto sicurezza.

A darne notizia è lo stesso leader della Lega sul suo account Facebook e Twitter. Il ministro ha pubblicato lo screenshot di un commento di Fabio Citrano, responsabile ufficio stampa del Comune di Palermo (come scritto sul profilo Twitter del diretto interessato), che in risposta a un post di Matteo Salvini commento con un poco istituzionale "suca".

"La professionale replica che ho ricevuto dal responsabile stampa del Comune di Palermo: "Suca"! Capito? - scrive Salvini - Un vero "lord"... Ma questi dove pensano di essere?".

Sullo scontro con i sindaci di sinistra ribelli, oggi Salvini ha ribadito che il dl Sicurezza ormai è una legge dello Stato e nessuno può decidere arbitrariamente di non applicarla. "Finché sarò ministro le regole in questo paese si rispettano - ha detto il leader del Carroccio, parlando a Montesilvano - Bisogna dire dei sì e anche dei no, da ministro e da genitore, perché esistono delle regole - spiega - Un sindaco, invece, si sveglia un giorno e dice no al decreto Salvini, allora ci sarà poi uno che si sveglierà un giorno e dice 'ora non rispetto più il semaforo ross

Vero. All'ufficio stampa lavoro io e la collega Biagi, militante Lega, che nella pagina pvt insulta sindaco. Per fortuna i dipendenti pubblici possono ancora (fino a quando?) avere le proprie idee e manifestarle, purché questo non intacchi professionalità del lavoro che svolgono — fabcitrano (@fabcitrano) 4 gennaio 2019

Su Twitter però Citrano si difende e dopo aver scritto che "per fortuna i dipendenti pubblici possono ancora avere le proprie idee e manifestarle, purché questo non intacchi professionalità del lavoro che svolgono", pubblica anche un link dove si spiega che "suca entra all'università" con una tesi di semiotica. "So che Matteo non ha dimestichezza con la laurea ma comunque...", scrive su Twitter.