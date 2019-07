Adesso per Fratoianni lo speronamento della Sea Watch è colpa della Gdf

Vuoi vedere che, alla fine, la colpa dello speronamento della motovedetta della Guardia di Finanza nel porto di Lampedusa è colpa, proprio, delle Fiamme Gialle? È l'assurda teoria buttata lì da Nicola Fratoianni.

Già, proprio così. Il segretario di Sinistra Italiana, nell'infuocato Question Time alla Camera – quello in cui Matteo Salvini gli ha risposto mandandogli i consueti bacioni – avanza la fantasiosa tesi, puntando il dito contro il ministro dell'Interno e il ruolo che possa aver avuto il Viminale in quelle concitate fasi: "Voglio sapere chi ha ordinato alla motovedetta della Guardia di Finanza di frapporsi fisicamente fra la banchina e la Sea Watch, mettendo così a rischio l’equipaggio della stessa motovedetta…" , l'attacco dell’esponente della sinistra italiana. Che in risposta si prende la replica ironica del leader leghista: "Eccoli i veri colpevoli, i finanzieri. In maniera inaudita hanno tentato di difendere le leggi e i confini del Paese…" .