Adesso Macron "silura" Gozi: il renziano abbandona Parigi

Sandro Gozi lascia l'incarico all'interno del governo francese. Dopo le accuse mosse dalla stampa francese (e prima ancora maltese) di un presunto incarico anche al servizio de La Valletta, l'ex sottosegretario Pd finito alla corte di Emmanuel Macron ha deciso di interrompere la sua collaborazione con la Francia. Il dem, che aveva deciso quest'estate di entrare nelle file del governo francese dopo essere stato anche cooptato in quelle delle liste elettorali di En Marche per le europee, ha diramato una nota in cui rivela che lascia " per evitare qualsiasi strumentalizzazione politica, vista anche l'attuale situazione europea ".

Un"sacrificio", quello di Gozi, che nasce però dai dubbi che lo stesso governo francese aveva postoi al suo rappresentate dopo che da Malta era arrivato lo scoop che il fedelissimo di Matteo Renzi non solo lavorava per Parigi, ma anche per il governo dell'isola. Insomma, una scelta non esattamente spontanea quella di Gozi, visto che è stato lo stesso gabinetto di Edouard Philippe a chiedere conto all'ex sottosegretario italiano del suo incarico maltese chiedendo addirittura di " fornire prove e spiegazioni "sui fatti riportati da Le Monde e dal Times of Malta.