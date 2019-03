Adesso pure l'Anpi si scaglia contro il Congresso delle famiglie

Non bastava la contrarietà delle forze politiche progressiste, laiciste e indefinite come il MoVimento 5 Stelle: pure l'Anpi, cioè l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, si è scagliata contro il Congresso mondiale delle Famiglie, che si terrà a Verona nel corso del prossimo weekend, cioè dal 29 al 31 marzo, e che si concluderà con una marcia organizzata nella stessa città scaligera. Nel corso delle ultime ore, è stato possibile notare come alcune sigle riconducibili all'organizzazione citata, tra cui la sezione di Piacenza e il coordinamento regionale molisano, abbiano preso di mira la kermesse pro life. Il filo conduttore delle dichiarazioni riportate sugli organi di stampa è ovviamente la contrarietà.

Sì, perché se l'Anpi piacentina, tramite il suo presidente Stefano Pronti (si apprende da IlPiacenza.it) ha definito la manifestazione "retrograda", "oscurantista" e "intollerante", ponendo l'accento sul fatto che alcuni membri di un esecutivo - per ora ne sono stati annunciati tre, e cioè i ministri Matteo Salvini, Lorenzo Fontana e Marco Bussetti - non dovrebbero promuovere il tutto, l'Anpi molisana, reduce da un incontro nazionale, come si legge su questo portale del termolese, ha parlato di "posizioni reazionarie", che sarebbero in grado di mettere in discussione "le libertà essenziali, conquistate dalle donne di tutto il mondo". Che poi è la medesima visione delle cose espressa dalla senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà e da altri esponenti che in queste ore stanno dicendo la loro. Ma l'Anpi dovrebbe partecipare pure alle contro - manifestazioni e ai momenti di riflessione che sono stati programmati per questo fine settimana.

Esiste, insomma, un'unità d'intenti da parte del mondo politico - associativo ascrivibile al centrosinistra. L'organizzazione del Congresso mondiale delle famiglie, però, non sembra temere questa forma di opposizione ideologica: manca davvero poco all'inaugurazione di una due giorni molto discussa.