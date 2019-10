Alessandra Mussolini propone il reato di 'ducefobia'. "Chi espone la foto o il disegno di mio nonno a testa in giù commette un atto di violenza, che andrebbe perseguito", dice la nipote del Duce interpellata dall'Adnkronos sullo striscione esposto dai tifosi del Celtic in occasione della partita di Europa League contro la Lazio.

Giovedì pomeriggio gli ultras laziali hanno "marciato" per le vie di Glasgow facendo il saluto romano e provocando così la tifoseria degli scozzesi, i Green Brigade, storicamente di sinistra. Fieramente antirazzisti e antifascisti hanno di tutta fretta risposto issando nello stadio Celtic Park uno striscione che ritraeva Benito Mussolini a testa in giù, accompagnato dalla scritta ' Follow your leader ', ossia 'Seguite il vostro leader'. Un richiamo all'uccisione del Duce e della sua amante Claretta Petacci, appesi a testa in giù in piazzale Loreto del 29 aprile 1945. La vittoria, alla fine, è andata proprio al Celtic che ha rimontato lo svantaggio iniziale, ma la partita è stata caratterizzata dagli insulti tra le due tifoserie. Altri striscioni contenevano scritte come "fuck Lazio" e "vaff...". Una politicizzazione che non preoccupa la Mussolini: " Il tifo è di per sé estremista: sono ultras, no? Lo dice il nome stesso...", dice.