Alessia D’Alessandro, la candidata M5S strappata alla Merkel

Da Agropoli se ne era andata cinque anni fa, destinazione Germania. Ora Alessia D'Alessandro, economista con un curriculum invidiabile, è tornata in Italia per candidarsi nel suo paese d'origine con il Movimento 5 Stelle.

Cinque lingue parlate, un'occupazione come staffista al Centro ricerche economiche della Cdu, il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel, la D'Alessandro è la carta che i grillini si giocheranno nel comune salernitano per sfidare alla Camera Franco Alfieri, candidato del Partito democratico finito sulle pagine dei giornali come il sindaco "delle fritture di pesce" e braccio destro di Vincenzo De Luca.

La D'Alessandro, che in Germania ha completato i suoi studi, è poi rimasta a Berlino, fino a quando si è fatta solleticare dall'idea dell'impegno politico. Nel collegio maggioritario sfiderà ora Alfieri e Marzia Ferraioli, docente di procedura penale all'Università Tor Vergata di Roma candidata dal centrodestra.