Alfieri a Renzi: "Basta egoismi e schizofrenia, sia generoso e responsabile"

Richiama Matteo Renzi alla responsabilità e alla generosità, dicendo “ basta egoismi ”. Il senatore del Partito democratico Alessandro Alfieri commenta le critiche del leader di Italia Viva sulla manovra economica presentata dal governo.

In una intervista rilasciata a Repubblica, l’ex segretario dem lombardo dice “ basta con la schizofrenia di lavorare bene in Parlamento e poi disfare sui media quanto fatto ”. Alfieri evidenzia che l’ex premier non può dire che i risultati positivi sono merito suo, mentre le decisioni più delicate sono colpa degli alleati perché bisogna ragionare come una squadra. Il senatore del Pd si esprime ancora su Renzi e non crede che il leader di Italia Viva voglia far cadere l’esecutivo perché è una persona intelligente. “ Mi aspetto coerenza da chi ha sostenuto di essere vittima di fuoco amico in passato - spiega Alfieri -. Del resto ad agosto fu proprio Renzi, mentre Zingaretti chiedeva discontinuità, a creare le condizioni per un Conte bis ”.