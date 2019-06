Amanda Knox torna in Italia 4 anni dopo l'assoluzione

La statunitense Amanda Knox giovedì tornerà in Italia per la prima volta dopo essere stata scarcerata, per partecipare sabato a Modena al Festival della Giustizia penale, organizzato dalla Camera penale di Modena e da «Italy Innocence Project», dedicato al tema dell'errore giudiziario. L'incontro al quale parteciperà Amanda Knox si intitola «Il processo penale mediatico». La giovane, che oggi ha 31 anni, nel novembre 2007, insieme al suo fidanzato di allora, Raffaele Sollecito, era stata accusata, e poi definitivamente assolta dopo una lunga vicenda giudiziaria, di aver partecipato, a Perugia, al terribile omicidio di Meredith Kercher. Amanda Knox è attesa giovedì a Milano da dove poi raggiungerà Modena, accompagnata dalla madre, Edda Mellas, e dal fidanzato Cristhoper. Fu la Cassazione nel 2015 ad annullare le condanne a Amanda Knox e Raffaele Sollecito, assolvendoli per non aver commesso il fatto.