Ambiente, Fico: "Quello che inquina deve costare di più"

Una proposta per salvaguardare l’ambiente, e che potrebbe scatenare un dibattito nei prossimi giorni in considerazione della manovra finanziaria, è stata lanciata dal presidente della Camera, Roberto Fico, alla manifestazione “Italia 5 Stelle” che si è tenuta alla Mostra d’Oltremare a Napoli.

"Se qualcosa inquina deve costare di più, se qualcosa non inquina deve costare di meno. Bisogna avere coraggio" , ha affermato Fico. Una proposta, questa, che forse potrebbe essere mirata a raccogliere il consenso di quanti in questi ultimi mesi hanno aderito agli scioperi globali per il clima e vedono in Greta Thunberg un punto di riferimento.

Il presidente della Camera si è espresso anche sul futuro del MoVimento. "Non bisogna tornare ai meetup ma guardare avanti. Un Movimento complesso che cresce di giorno in giorno deve avere un'organizzazione che abbia una sua collegialità per andare avanti insieme".

È lo stesso Fico, intervenuto al programma di Rai3 “In mezz'ora in più”, a spiegare cosa è cambiato all’interno del M5s in questi anni. “Siamo entrati nelle istituzioni nel 2013, un movimento così giovane ha fatto percorsi velocissimi, fatto i conti con il Parlamento, con le Commissioni e poi con il governo. Questo doveva avvenire per forza, questo movimento morirà quando smetteremo di cambiare". Un cambiamento, quindi, considerato inevitabile e necessario viste le responsabilità istituzionali di cui è investito il MoVimento.