L'America accusa Mosca di interferire nel voto in Italia

Se prima ad accusare la Russia era stato Joe Biden, in un articolo di Foreign Affairs poi ampiamente ripreso in Italia, ora a rincarare la dose ci pensa il vice presidente della Commissione affari esteri del Senato americano, Ben Cardin, secondo cui la Russia sarebbe pronta a prendere di mira il voto in Italia.

In un rapporto appena presentato e titolato "Rispondere agli attacchi della Russia alla democrazia" si sostiene infatti che Mosca proverà a favorire Lega e Movimento Cinque Stelle, con l'Italia pronta a " essere un obiettivo per l’interferenza elettorale del Cremlino, che probabilmente cercherà di promuovere i partiti che sono contro il rinnovo delle sanzioni europee ".

Nel documento statunitense si citano le dichiarazioni di Manlio di Stefano su una Nato pronto all'"assalto finale" contro la Russia e le posizioni dei grillini su molte questioni, dalla guerra in Siria alle esercitazioni dell'Alleanza Atlantica, per passare dall'annessione russa della Crimea e alle "teorie cospirative", si ricorda poi come la Lega Nord firmò un accordo di cooperazione con il partito Russia Unita e che alcuni "osservatori sospettano anche che la Lega Nord possa aver ricevuto fondi dai servizi di sicurezza del Cremlino".